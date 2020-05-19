Animal Crossing: New Horizons удерживает лидерство в Британии

Несмотря на еженедельное падение продаж в 35%, Animal Crossing: New Horizons удерживает лидерство в чарте розницы Великобритании уже вторую неделю подряд. Также свою позицию сохранила Grand Theft Auto V, которая находится на второй строчке.

Всего на прошлой неделе в рознице Великобритании было продано чуть больше 200 тысяч копий игр, что на 9% меньше, чем неделей ранее.

Однако сразу две игры показали значительный рост продаж и вернулись в топ-40. The Division 2 заняла 20-е место (+62%), а God of War оказалась на 31-м месте (+32%).

Новинки в чарте отсутствуют.

Розничный чарт с 10 по 16 мая, в скобках указано место неделей ранее