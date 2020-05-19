Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Погода
Игры
Еще
Введите название или жанр игры
0+
Яндекс.Браузер с расширением Рамблер/игрыУстановить →

Animal Crossing: New Horizons удерживает лидерство в Британии

Игромания.ру
38 минут назад
Animal Crossing: New Horizons удерживает лидерство в Британии
Фото: Игромания.ру
Комментарии

Несмотря на еженедельное падение продаж в 35%, Animal Crossing: New Horizons удерживает лидерство в чарте розницы Великобритании уже вторую неделю подряд. Также свою позицию сохранила Grand Theft Auto V, которая находится на второй строчке.

Всего на прошлой неделе в рознице Великобритании было продано чуть больше 200 тысяч копий игр, что на 9% меньше, чем неделей ранее.

Однако сразу две игры показали значительный рост продаж и вернулись в топ-40. The Division 2 заняла 20-е место (+62%), а God of War оказалась на 31-м месте (+32%).

Новинки в чарте отсутствуют.

Розничный чарт с 10 по 16 мая, в скобках указано место неделей ранее

  • Animal Crossing: New Horizons (1)
  • Grand Theft Auto V (2)
  • Call of Duty: Modern Warfare (4)
  • FIFA 20 (3)
  • Mario Kart 8 Deluxe (5)
  • Star Wars Jedi: Fallen Order (6)
  • Luigi's Mansion 3 (7)
  • Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (11)
  • Red Dead Redemption 2 (8)
  • Just Dance 2020 (12)
Игромания.ру: последние новости
В Call of Duty: Modern Warfare добавят классическую королевскую битву
Продолжение серии Schizm не будет происходить в мире Schizm
Grand Theft Auto V сегодня станет бесплатной в Epic Games Store
Комментарии
God of War, Red Dead Redemption 2
Вам может понравиться
My Jackpot
Бесплатно
Играть
Клуб LiveGames
Бесплатно
Играть
Империя Онлайн 2
Бесплатно
Играть
Dragon Knight
Ролевые игры
Играть
My Jackpot
Казино
Играть
Dragon Knight 2
Ролевые игры
Играть
Знамя войны
Стратегии
Играть
Клуб LiveGames
Карточные игры
Играть
Империя Онлайн 2
Стратегии
Играть
Читайте также
В Epic Games Store будут раздавать GTA V
GTA 5 готовится к раздаче в Epic Games Store
Epic Games Store не выдержал бесплатной раздачи GTA
Стал известен размер клиента Valorant

Другие новости

Тираж Dark Souls III превысил десять миллионов копий
Читать дальше
Far Cry 5 о войне с сектантами отдают со скидкой
Ubisoft показала новый геймплей в Rainbow Six: Siege
Читать дальше
В CoD: Modern Warfare добавят королевскую битву
В дополнении Mortal Kombat 11 появятся три новых героя
Treyarch празднует 10-летие вселенной CoD: Black Ops
Ровно 10 лет назад состоялся анонс Call of Duty: Black Ops — шутера, который фактически изменил франшизу.
Читать дальше
Ghost of Tsushima займет 50 ГБ на диске
Представлена новая игра-симулятор мойщика
Отличная новость для всех любителей нетривиальных и интересных игр. Так, буквально недавно командой FuturLab была представлена новая игра-симулятор мойщика PowerWash Simulator.
Читать дальше