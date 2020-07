Психологический триллер What Happened вышел в Steam

Варшавская студия Genius Slackers и независимое издательство Katnappe выпустили в Steam психологический хоррор What Happened. И пока что игра получает в основном положительные отзывы игроков.

В What Happened нам предстоит помочь старшекласснику Стайлзу сражаться с его демонами — настоящими и мнимыми. Его раздирают тревоги и депрессия, он подвергается травле в школе и переживает личные трагедии — предательство, разрыв дружбы. Если к нему не проявить сочувствие, он рано или поздно совершит самоубийство.

What Happened — смесь симулятора ходьбы с хоррором, и самым похожим проектом называют What Remains of Edith Finch, а некоторые сцены напоминают о триллере «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера.

Купить What Happened можно за 418 рублей с релизной скидкой.