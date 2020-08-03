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Французский ритейлер назвал цену PlayStation 5

CyberSport.ru
36 минут назад
Французский ритейлер назвал цену PlayStation 5
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В сети вновь появились цены на PlayStation 5 — на этот раз их опубликовал французский ритейлер Carrefour. На данный момент страница уже недоступна. Стоимость консоли совпадает с ранее озвученной: версия с дисководом обойдется в €499, а «цифровая» будет стоить €399.

Цены на PlayStation 5 и аксессуары с сайта французского ритейлера

Кроме того, на странице также были опубликованы цены на аксессуары для консоли: геймпад DualSense будет стоить €49,9. По той же цене игроки смогут приобрести и фирменную беспроводную гарнитуру Pulse 3D. Одинаковая стоимость аксессуаров может означать, что выставленные цены лишь заглушки. Официального анонса даты выхода и цен на PlayStation 5 до сих пор нет: Sony объявила, что консоль стоит ждать ближе к концу года.

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