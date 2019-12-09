Игрокам Valorant дарят уникальные персональные постеры

Компания Riot Games подошла к финалу глобального события под кодовым названием ԸØŢРN ҐᑭÅНИԱЫ. И его кульминацией стал выпуск уникального постера к игре Valorant, который создали известный российский художник-каллиграф Покрас Лампас и иллюстратор Евгений Зубков.

На арте изображён Санкт-Петербург таким, каким он выглядел бы во вселенной Valorant. И версию постера в высоком разрешении могут получить все желающие. Более того: созданным калиграфом шрифтом ГӅѺƃÅЛИƷÅЏИЯ 1.0 на нём напишут ник из Valorant.

Valorant

Чтобы получить собственную уникальную версию постера, надо отправить личное сообщение с хэштегом #ХочуПостер и никнеймом в сообщество Valorant. Но вначале придётся доказать свою приверженность игре: пройти аттестацию. А в процессе этого можно заработать персональные жетоны, медали и даже выиграть наборы по 1500 очков Valorant.

А главный приз будет абсолютно материальным. Те, кто опубликует уникальный постер на стене в VK с хэштегом #СотриГраницы, могут выиграть физическую копию постера в формате А1. При этом никнейм на них впишет сам Покрас Лампас вручную.

Valorant

Самые опытные бойцы могут включиться в новый соревновательный турнир Valorant Open. Регистрация на него свободная, отборочные туры пройдут 17 и 18 октября, а 25 октября состоится грандиозный финал. Победители Valorant Open получат не только игровые очки, но и денежные призы, а лучшему игроку турнира вручат гарнитуру JBL Quantum.