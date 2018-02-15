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В Германии призвали отказаться от поспешных шагов в деле Скрипаля

Газета.Ru
9 часов назад

Глава Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле призвал сохранять благоразумие в ситуации вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом пишет Der Tagesspiegel.

"Дело Скрипаля" — трагическая история, ее необходимо полностью расследовать. Пока мы находимся в области спекуляций, поспешные суждения не помогут", — сказал Бюхеле.

При этом, по его словам, в данном расследовании "нельзя разрывать нить диалога" с Россией.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что антироссийская кампания Великобритании — часть огромного спектакля, дестабилизирующего международную обстановку.

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