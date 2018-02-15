МИД объяснил антироссийскую кампанию Лондона

Антироссийская кампания в Великобритании напрямую связана с успехами нашей страны в Сирии, а также ее борьбой с химическим оружием. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Нужно

каким-то

образом показать миру, что на самом деле Россия — не миротворец, на самом деле Россия играет в

какую-то

свою игру. И тут же появляется новый виток антироссийской кампании в виде этих самых заявлений

премьер-министра

Великобритании

— Мария Захарова.

Именно поэтому для обвинений в адрес России выбрана тема химического оружия, считает Мария Захарова. Ведь именно Россия вынудила Дамаск уничтожить химическое оружие.

Соответственно, появляется еще одна провокация мирового уровня, где опять же используется термин «химическое оружие», «химическое вещество», «отравление химическими материалами»

— Мария Захарова.

Кроме того, еще в 2016 году Россия выступила инициатором разработки документа на конференции по борьбе с актами химического и биологического терроризма. «Угадайте, кто блокирует эти решения? Британская сторона. С 2016 года», — напомнила Мария Захарова.

Кстати, ни в России, ни Советском Союзе никогда не было исследований по разработке химических веществ с кодовым названием «Новичок». Мария Захарова отметила, что это слово использовалось как название материалов отравляющего действия только на Западе.