Президент Шри-Ланки отменил чрезвычайное положение

Коломбо, 18 марта /Синьхуа/ -- Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена в воскресенье опубликовал уведомление об отмене режима чрезвычайного положения, который был введен 6 марта из-за общественных беспорядков в центральных районах страны.

Секретарь президента Остин Фернандо сообщил корр. Синьхуа, что М. Сирисена подписал данный указ по возвращении в страну из Индии и Японии.

Президент в своем официальном аккаунте в "Твиттере" написал: "После оценки ситуации в области общественной безопасности, я распорядился отменить режим чрезвычайного положения".

Введенный 6 марта режим чрезвычайного положения стал первым с тех пор, как в 2009 году в стране завершился 30-летний гражданский конфликт между правительственными войсками и повстанцами организации "Тигры освобождения "Тамил Илама" /ТОТИ/.

Напомним, что в начале этого месяца между общинами в Канди вспыхнули столкновения, трое человек погибли, несколько получили ранения, а сотни магазинов, домов, храмов и мечетей оказались повреждены или сожжены.