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Онлайн-трансляцию с избирательных участков смотрели около 1,5 млн человек

Российская Газета
4 часа назад
Онлайн-трансляцию с избирательных участков смотрели около 1,5 млн человек
Фото: Российская Газета

Онлайн-трансляцию с избирательных участков смотрело около 1,5 миллионов пользователей. Такую цифру озвучил глава Минкомсвязи Николай Никифоров. В пик нагрузки было зафиксировано около 200 тысяч одновременных просмотров, сказал он, оценив работу системы видеотрансляции как "отличную".

Трансляция с избирательных участков прошла в штатном режиме благодаря тому, что во время голосования большая команда связистов - тысячи специалистов во всех субъектах - отслеживали ситуацию, сказал министр.

Нареканий от граждан по подаче заявлений о переносе места голосования в системе "мобильный избиратель" и на портале госуслуг не поступало, сказал министр. Всего 1,64 миллиона человек через портал госуслуг поменяли участок для голосования, отметили "РГ" в Минкомсвязи.

Сервис "Выбор избирательного участка на выборах президента Российской Федерации" на Едином портале госуслуг работал до полуночи 12 марта.

Впервые в истории страны граждане смогли в электронном виде подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения и принять участие в выборах президента РФ на любом удобном избирательном участке.

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