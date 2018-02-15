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Один человек пострадал при взрыве в Остине

Российская Газета
11 часов назад
Один человек пострадал при взрыве в Остине
Фото: NEWS.BCM.ru

В результате очередного взрыва в американском Остине (штат Техас) ранение получил один человек. Инцидент произошел в квартале 9600 на Броди-лэйн на юге города.

Пострадавший был госпитализирован, передает РИА Новости. Полученные им травмы не угрожают жизни.

Стражи порядка пока не имеют оснований полагать, что новый взрыв, произошедший в городе в среду, связан с предыдущими инцидентами. Напомним, полиция ведет поиск неизвестных, подкинувших взрывчатку в частные дома в Остине, в результате взрывов погибли два человека.

По сообщениям полиции, предметы в свертке не были бомбой, скорее зажигательным устройством.

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