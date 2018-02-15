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Визовый центр Великобритании в Петербурге продолжит работу

Собака
9 часов назад
Визовый центр Великобритании в Петербурге продолжит работу
Фото: Собака

Визовый центр Великобритании продолжит обслуживать петербуржцев несмотря на закрытие Генерального консульства в городе. Выдача документов будет происходить в прежнем режиме.

«Речь идет о закрытии генконсульства в Петербурге, что никак не влияет на оформление виз. Никаких ограничений на оформление виз для граждан России нет», — говорится в сообщении петербургского визового центра Великобритании.

Единственное, что может измениться в работе центра - срок рассмотрения заявления. Так что жителям Петербурга рекомендуют подавать документы на британскую визу не позже, чем за полтора месяца до поездки.

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