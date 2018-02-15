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Около 50 запрещенных предметов обнаружено и изъято в пяти исправительных учреждениях Приморья

Primpress
1 час назад
Около 50 запрещенных предметов обнаружено и изъято в пяти исправительных учреждениях Приморья
Фото: Primpress

Благодаря действиям сотрудников ГУФСИН России по Приморскому краю за два дня в пяти учреждениях СИЗО-1, КП-37, КП-26, ИК-41и ИК-31 изъято 35 мобильных телефонов и 13 сим-карт, спрятанных в тайниках для последующей передачи на режимные территории, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.

Родственники осужденных или иные лица часто прибегают к различным способам и методам доставки запрещенных предметов в исправительные учреждения, одним из которых является «схрон» – вблизи учреждений заранее делаются тайники, чтобы потом перебросить их содержимое. В СИЗО-1 пытались передать наибольшее количество запрещенных предметов – 18 сотовых и 12 сим-карт.

Сотрудники учреждений проводят планомерную и целенаправленную работа по пресечению попыток передачи запрещенных предметов с применением современных технических средств и служебных собак.

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