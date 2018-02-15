Удмуртия выбрала общественные пространства для благоустройства в 2018 году

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подвели итоги рейтингового голосования по приоритетной программе «Формирование комфортной городской среды». Как рассказал журналистам и.о. министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртии Иван Ястреб, в нем приняли участие 247 тыс. человек.

Напомним, что голосование за благоустройство общественных пространств прошло 18 марта в 8 муниципальных образованиях с численностью населения более 20 тыс. человек: Ижевске, Сарапуле, Воткинске, Глазове, Можге, Камбарке, Уве и Игре. Всего было представлено 49 объектов. На сегодняшний день уже подведены итоги и определены территории, которые благоустроят в первую очередь.

«У нас теперь по рейтингу расставлены наши муниципальные пространства, по нему мы будем реализовывать всю нашу пятилетку. Победили наиболее популярные пространства. Мы для себя примерно так и предполагали», - отметил Иван Ястреб.

Ижевск

В голосовании за благоустройство общественных пространств в Ижевске приняли участие 141 888 человек. Лидером среди общегородских пространств стала Центральная площадь, среди районных – лесопарковая зона около ТРК «Столица».

Места распределились следующим образом:

1. Центральная площадь - общегородская территория - 52 546 голосов.

2. Набережная Ижевского водохранилища - общегородская территория - 47 497 голосов.

3. Парк им. Кирова - общегородская территория - 40 928 голосов.

4. Лесопарковая зона по ул. Ворошилова (в районе ТРК «Столица») - Устиновский район - 32 653 голосов.

5. Парк по ул. Оружейника Драгунова (напротив МБОУ СОШ № 85) - Ленинский район - 28 702 голосов.

6. Березовая роща (Козий парк) – общегородская территория - 28 195 голосов.

7. Сквер «Заречный» в районе храма Успения Божьей матери (ул. Телегина, 54а) - Ленинский район - 26 597 голосов.

8. Парк Тишино по ул. Союзная (территория мкрн «Восток») - Устиновский район - 24 254 голосов.

9. Сквер имени Калашникова территория ИжГТУ (студенческий городок) - Октябрьский район - 17 141 голосов.

10. Благоустройство лесопосадки вдоль ул. Бабушкина - Индустриальный район - 16 996 голосов.

11. Сквер «Рябиновый» в районе домов №163-183а ул. 9-е Января - Индустриальный район - 16 160 голосов.

12. Сквер Школьный между ДШИ № 9 и СОШ № 31 (ул. Восточная - ул. Воровского) - Первомайский район - 15 078 голосов.

13. Сквер между домами по адресу: ул. Пушкинская, 158 и ул. Коммунаров, 191а - Первомайский район - 13 799 голосов.

Сарапул

Жители Сарапула выбирали среди шести общественных пространств. Как сообщили корреспонденту информагентства «Сусанин» в пресс-службе администрации города, в голосовании приняли участие 29 568 человек.

Голоса за объекты распределились следующим образом:

1. Набережная реки Камы – 14 150;

2. Ленинский парк – 13 972;

3. Пушкинский сад – 13 482;

4. Площадь 200 лет Сарапулу – 10 927;

5. Парк Молодежный – 10 201;

6. Парк Победы – 9 840.

Воткинск

Воткинск выбирал из семи объектов. За комфортную городскую среду здесь проголосовали 23 208 человек.

1. Набережная Воткинского пруда (от ул. Степана Разина до дамбы) – 17 826 голосов;

2. Центральная (Соборная) площадь города – 14 062 голосов;

3. Детский парк по произведениям П.И. Чайковского (Березовский залив) – 13 376 голосов;

4. Богатыревский парк. Прилегающая территория к парку – 13 140 голосов;

5. Центральный городской сквер – 13 119 голосов;

6. Парковая зона отдыха Первого и Южного микрорайонов – 8 563 голосов.

7. Сквер у памятника дважды Герою Социалистического Труда В.Г. Садовникову – 6097.

«Приоритеты расставлены. В первую очередь в Воткинске будет до конца благоустроена набережная пруда. По решению общественной комиссии, пять территорий, набравших большее число голосов, будут включены в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», - сообщает пресс-служба администрации Воткинска.

Глазов

20 194 жителей Глазова выразили свое неравнодушие к благоустройству города, и половина из них посчитала, что из шести пространств, первым в городе должен появиться городской сад.

1. Горсад – 9 037 голосов (45,09%).

2. Парк имени Горького — 4 883 голоса (24,36%);

3. Бульвар Карла Маркса — 2 108 голосов (10,52%);

4. Сквер музыкальной школы — 2 080 голосов (10,38%);

5. Аллея мужества у военкомата - 1 262 голоса (6,3%);

6. Сквер у памятника Павлику Морозову — 673 голоса (3,36%).

«В соответствии с решением горожан будет корректироваться муниципальная программа благоустройства городских территорий. Следующим шагом станет завершение разработки проектно-сметной документации на реконструкцию территории Горсада», - отмечает пресс-служба администрации Глазова.

Можга

Жители Можги хотят, чтобы в городе благоустроили центральную площадь. Именно она стала лидером по итогам рейтингового голосования, в котором поучаствовало 14 507 человек, сообщается на официальном сайте администрации.

1. Центральная площадь ул. Можгинской от «Мемориала воинам-можгинцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны и умерших от ран в госпиталях» до «Сквера молодёжи» – 8 695 голосов;

2. Набережная Можгинского городского пруда – 6 819 голосов;

3. Сквер по ул. Пролетарской от ул. Верхней до ул. Нефтяников – 3351 голосов.

4. Сквер по ул. Вокзальной от автостанции до водонапорной башни – 3316 голосов.

Камбарка

В Камбарке в 2018 году по программе «Формирование комфортной городской среды» приведут в порядок набережную.

По данным опубликованным на сайте МО «Камбарское», муниципальная общественная комиссия утвердила следующие результаты:

1. Набережная - 2 169 голосов;

2. Городской Сквер - 1 544 голоса;

3. Городской Сад - 1 277 голосов.

Победителем рейтингового голосования в Уве по выбору общественной территории для благоустройства в 2018 году стала Площадь и сквер «Красавица Ель».

1. Площадь и сквер «Красавица Ель» - 3 235 голосов;

2. Парка ниже Мемориала павшим воинам – 3102 голоса;

3. Праздничная площадь – 3 087 голосов;

4. Административная площадь – 819 голосов.

Всего в голосовании участвовали 6 274 жителей поселка.

Победителем в Игре стал парк на улице Мира. Выбор в его пользу сделали 3 749 человек. Всего в голосовании, по словам главы муниципального образования «Игринское» Олега Зонова, приняло участие 7 971 жителей поселка.

Итоговый рейтинг выглядит следующим образом:

1. Парк на улице Мира (между ул. Мира и ул. Ленина) – 3 749 голосов;

2. Площадь перед торговым центром «Западный», ул. Матросова – 2 914 голосов;

3. Территория Храма Иоанна Богослова, ул. Коммунальная - 2 665 голосов;

4. Площадь около памятника Кедра Митрею, ул. Труда – 2 544 голосов;

5. Площадь у памятника Ленину, ул. Советская – 1 718 голосов.

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В «Формировании комфортной городской среды» участвуют не только вышеперечисленные населенные пункты. Этот список состоит из 89 муниципальных образований Удмуртии, где проживает более 1 тыс. человек.

Напомним, что на реализацию программы по благоустройству «родниковый край» получит 280 млн рублей из федерации, 65 млн рублей выделят из республиканского бюджета.

«И мы для себя вывели очень простую формулу, чтобы понять сколько получат муниципалитеты для реализации программы. Мы выделяем деньги на людей. У нас примерно получается 261 рубль на одного человека. Каждый муниципалитет для себя эту формулу легко посчитает. Зная, сколько человек проживает в населенном пункте, можно умножить и получить ту сумму, которая будет предоставлена из республиканского, федерального бюджета на реализацию этих мероприятий по благоустройству», - рассказал и.о. министра строительства Удмуртии Иван Ястреб.

По итогам рейтингового голосования запускаются процедуры проектирования и проведения торгов на строительно-монтажные работы.

«Конечно, мы ставим перед собой цель, что в мае мы выходим на площадку, потому что благоустройство – это сезонные работы. Мы должны будем успеть до начала холодов благоустроить наши общественные пространства, благоустроить наши дворы, чтобы те работы, которые будут выполняться, выполнялись максимально качественно», - резюмировал Ястреб.