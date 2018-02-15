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Дуров: угрозы блокировать Telegram не принесут плодов

Вести.Ru
23 часа назад
Дуров: угрозы блокировать Telegram не принесут плодов
Фото: Вести.Ru

Угрозы блокировать Telegram, если он не откажется от предоставления частных данных своих пользователей, плодов не принесут, заявил создатель мессенджера Павел Дуров. Он подчеркнул, что Telegram "будет выступать за свободу и неприкосновенность частной жизни".

Threats to block Telegram unless it gives up private data of its users won't bear fruit. Telegram will stand for freedom and privacy.

— Pavel Durov (@durov) 20 марта 2018 г.

Ранее Роскомнадзор дал Telegram 15 дней, чтобы предоставить ФСБ информацию, необходимую для декодирования сообщений. В противном случае ведомство обратится в суд, чтобы обеспечить блокировку доступа к сервису на территории России.

Иск Telegram о признании незаконным приказа ФСБ о предоставлении ключей для расшифровки переписки пользователей Верховный суд отклонил.

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