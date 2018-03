Дуров: угрозы блокировать Telegram не принесут плодов

Угрозы блокировать Telegram, если он не откажется от предоставления частных данных своих пользователей, плодов не принесут, заявил создатель мессенджера Павел Дуров. Он подчеркнул, что Telegram "будет выступать за свободу и неприкосновенность частной жизни".

Threats to block Telegram unless it gives up private data of its users won't bear fruit. Telegram will stand for freedom and privacy.

— Pavel Durov (@durov) 20 марта 2018 г.

Ранее Роскомнадзор дал Telegram 15 дней, чтобы предоставить ФСБ информацию, необходимую для декодирования сообщений. В противном случае ведомство обратится в суд, чтобы обеспечить блокировку доступа к сервису на территории России.

Иск Telegram о признании незаконным приказа ФСБ о предоставлении ключей для расшифровки переписки пользователей Верховный суд отклонил.