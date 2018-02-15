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Британцы установили вещество, которым был отравлен Скрипаль

Газета.Ru
5 часов назад
Британцы установили вещество, которым был отравлен Скрипаль
Фото: Газета.Ru
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Эксперты военной лаборатории в Портон-Даун установили, что вещество, которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, использовалось "как часть группы "Новичок". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление официального представителя канцелярии премьера Британии Терезы Мэй.

22 марта Мэй в Брюсселе встретилась с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануелем Макроном.

"Премьер представила им детальный доклад о расследовании факта применения на улицах Солсбери боевого нервно-паралитического вещества производившегося в России типа. Она заявила о положительной идентификации ведущими учеными в Портон-Даун химического вещества, использовавшегося как часть группы "Новичок", - цитирует агентство заявление канцелярии.

По словам Мэй, Британия уверена в том, что Россия ранее производила это вещество.

Ранее медики рассказали о поражении мозга Скрипаля.

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