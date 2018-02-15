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ВС России обвинили создателя "Новичка" в пособничестве терроризму

Газета.Ru
5 часов назад
ВС России обвинили создателя "Новичка" в пособничестве терроризму
Фото: Газета.Ru

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил, что публикация формулы "Новичка" ученым Вилом Мирзояновым является фактом пособничества терроризму. Об этом сообщает РИА "Новости".

"В 2008 году Мирзаянов (по заявлениям самого ученого, он участвовал в разработке этого вещества на территории СССР - "Газета.Ru") опубликовал книгу… в которой была опубликована формула вещества, которое Британия именует "Новичок", а также подробно описаны процессы синтеза данного вещества. Именно со слов самого Мирзаянова, отравляющее вещество нервно-паралитического действия "Новичок" более чем в десять раз смертельнее всех известных и ранее разработанных веществ. Располагая формулой из данной книги, имея образование… химического университета, достаточно иметь необходимое оборудование, химические элементы, чтобы без особого труда получить боевое отравляющее вещество", — сказал Кириллов.

Он подчеркнул, что публикация таких сведений в открытом доступе является актом пособничества терроризму.

"Следовательно, все вопросы о якобы существовании "Новичка", его свойствах, необходимо задать господину Мирзаянову, который работает на США… Россия не имеет к этому никакого отношения", — заключил Кириллов.

Ранее в Министерстве иностранных дел России назвали терактом нападение на Скрипалей в Солсбери.

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