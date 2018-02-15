Форвард "Лос-Анджелеса" Копитар признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Словенский нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Анже Копитар признан первой звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.

В победном матче против "Колорадо Эвеланш" (7:1) на счету Копитара четыре шайбы, это первый покер словенца в карьере.

Второй звездой стал голкипер "Вашингтон Кэпиталз" Филип Грубауэр, отразивший все 39 бросков в победном матче с "Детройт Ред Уингз" (1:0).

Замкнул тройку призеров форвард "Эдмонтон Ойлерз" Коннор МакДэвид, набравший четыре очка (две шайбы и две передачи) в победной встрече с "Оттавой Сенаторз" (6:2).