Введите название или жанр игры

Форвард "Лос-Анджелеса" Копитар признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Газета.Ru
2 часа назад
Форвард "Лос-Анджелеса" Копитар признан первой звездой игрового дня в НХЛ
Фото: Газета.Ru
Комментарии

Словенский нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Анже Копитар признан первой звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.

В победном матче против "Колорадо Эвеланш" (7:1) на счету Копитара четыре шайбы, это первый покер словенца в карьере.

Второй звездой стал голкипер "Вашингтон Кэпиталз" Филип Грубауэр, отразивший все 39 бросков в победном матче с "Детройт Ред Уингз" (1:0).

Замкнул тройку призеров форвард "Эдмонтон Ойлерз" Коннор МакДэвид, набравший четыре очка (две шайбы и две передачи) в победной встрече с "Оттавой Сенаторз" (6:2).

Газета.Ru: последние новости
Британцы установили вещество, которым был отравлен Скрипаль
Толванен подпишет контракт с "Нэшвилл Предаторз"
Корпорация МСП будет поддерживать предпринимателей через портал госуслуг
Читайте также
Final Fantasy XV — всё, что нужно знать новичку
Патч 1.3 для Kingdom Come: Deliverance вышел в Steam
Авторы Cyberpunk 2077 считают свою игру разработкой для текущих и будущих консолей
Эпос: Воин стихий
Ролевые игры
Играть
Dragon Knight
Ролевые игры
Играть
Проект Восстановление
Фермы
Играть
Darksiders II: Deathinitive Edition
Экшн
Купить
Dungeons 2
Стратегии
Купить
Шерлок Холмс и секрет Ктулху – Золотое издание
Приключение
Купить
Читайте также
Первая информация о PlayStation 5: наконец-то появится долгожданная функция
МИД объяснил антироссийскую кампанию Лондона
Плохие новости. Выпуск от 4 марта 2018
В Kingdom Come: Deliverance можно заниматься сексом под веществами