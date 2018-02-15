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«Ростелеком» запустил акционные тарифы «Киномания»

Банки.ру
1 час назад
«Ростелеком» запустил акционные тарифы «Киномания»
Фото: АиФ Ростов
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Компания «Ростелеком» предлагает абонентам ТВ-пакет «Киномания», включающий более 20 фильмовых каналов, а также ViP Viasat Premium и Amediateka Home of HBO с возможностью круглосуточно и безлимитно смотреть фильмы и сериалы.

Пакет «Киномания» могут подключить как действующие, так и новые абоненты. Тариф включает в себя домашний Интернет на скорости от 50 до 100 Мбит/с, а также оборудование по специальной цене — 1 рубль в месяц. Стоимость пакетного тарифа — от 500 рублей в месяц (в зависимости от региона). По истечении годового промо-периода стоимость увеличивается на 100 рублей в месяц.

Продуктовый виджет

«Киномания» включает в себя дополнительный пакет «Твое кино» из 20 телеканалов; дополнительный пакет ViP Viasat Premium — шесть телеканалов высокой четкости и подписка ViP Viasat Play; подписку Amediateka Home of HBO — четыре телеканала и возможность смотреть лучшие сериалы планеты.

Подключить услуги можно при наличии технической возможности. Заявки на подключение услуг по акции принимаются до 30 июня 2018 года.

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