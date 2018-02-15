В США разработали акустическую лазерную пушку

Проект был реализован американским Управлением оружия не смертельного воздействия.

Ученые Пентагона создали прототип акустической пушки. В своей работе она использует лазерное излучение для создание громких звуков, сообщает американский интернет-журнал Defense One.

Пушка способна передавать звуки вплоть до 150 децибел.

И, хотя звуки, издаваемые пушкой, крайне неприятны для человеческого уха, подобное оружие не является смертоносным. Тем не менее, оно имеет возможность временного поражения людей.

Подобные изобретения активно применяются в США в военных целях, начиная с 1990-х годов.

Новый прототип позволит создать громкий звук в любом месте на значительном расстоянии от себя.

В будущем создатели пушки также хотят использовать лазер и плазму для воссоздания человеческого голоса.