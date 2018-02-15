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В США за водителями проследит искусственный интеллект

Российская Газета
2 часа назад
В США за водителями проследит искусственный интеллект
Фото: Российская Газета
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Американская компания, специализирующая на технологиях по распознаванию человеческих эмоций, представила систему определения невнимательных водителей Automative AI. Она распознает, насколько рассеянным стал человек за рулем и подает ему звуковой сигнал.

Как сообщает компания-разработчик Affectiva, принцип действия устройства основан на анализе информации со встроенных в автомобили систем компьютерного зрения. Искусственный интеллект анализирует изображения с камер и просчитывает число поворотов головы, частоту морганий.

На основе используемых параметров нейросеть оценивает внимательность водителя по 100-бальной шкале. При высоком показателе раздается звуковой сигнал, призванный разбудить человека и помочь ему сконцентрировать внимание.

Разработчики сообщают, что в ходе тестирования программы контроля за невнимательными водителями система распознавания эмоций оценила свыше шести миллионов фотографий людей.

Отметим, что пока программа используется в качестве прототипа, и о планах ее интеграции в автомобили неизвестно.

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