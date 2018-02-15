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Иван Ракитич: Для меня Месси не просто лучший в мире, он лучший в истории

Советский спорт
1 час назад
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Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич перед товарищеским матчем с Мексикой заявил, что ни один игрок в мире не может сравниться с его партнером по «Барселоне» Лионелем Месси.

«Такого игрока нет ни в Мексике, ни в Хорватии, – приводит Goal.com слова Ракитича. – Нужно признать это. Он не просто лучший в мире, для меня он лучший в истории.

При всем уважении ко всем другим, если мы говорим об одном игроке, а не о целой команде, в мире нет игрока, который сравнится с Лео. Он уникальный. Мы все это знаем».

Напомним, товарищеский матч Мексика – Хорватия пройдет в ночь на 28 марта в Арлингтоне (США).

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