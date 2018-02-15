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Astellia готовится к закрытому бета-тестированию

Игромания.ру
5 часов назад
Astellia готовится к закрытому бета-тестированию
Фото: Игромания.ру
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Корейская студия Studio 8 и российское издательство GameNet, известное по локализации Black Desert, готовятся начать закрытое бета-тестирование русскоязычной версии Astellia. У себя на родине новая онлайновая ролевая игра также открыта пока лишь для бета-тестеров.

Особенность Astellia в соединении жанров: к обычной MMORPG добавлены некоторые функции коллекционных карточных игр. Игроки пяти классов по всему миру собирают карты, открывающие волшебных существ-помощников, астеллов. Их можно призывать в бою, используя одновременно не более трёх существ. А всего в игре на данный момент насчитывается более 20 различных астеллов.

Комбинация умений героев и навыков сопровождающих его астеллов позволяет в бою принимать стратегические и тактические решения. Использовать их можно как в соло-игре, так и в обычных и героических подземельях. А вот любителям PvP придётся довольствоваться общим полем боя с захватом точек, которые сбрасываются раз в неделю.

Желающие принять участие в закрытом бета-тестировании могут оставить заявку на официальном сайте. Но точные даты проведения тестов издатели пока не называют.

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