«Первому игроку приготовиться»: охота за пасхальными яйцами

Фильм «Первому игроку приготовиться» снят по одноименной книге Стивена Клайна, опубликованной в 2011 году. Сразу же после ее выхода появились новости о скорой экранизации. В 2015 стало известно, что за картину возьмется сам Стивен Спилберг, и вот в 2018 лента выходит в прокат. Книга, как и фильм, не отличаются неординарным сюжетом. Ближайшее будущее, мир в упадке, но не Интернет. Еще в 2020-е годы появляется ОАЗИС – Онтологический антропоцентрический зрительно-иммерсивный симулятор. Или же многопользовательская онлайн-игра, способная перенести игрока в новый мир, созданный гением Джеймсом Холлидеем и, видимо, почти гением Огденом Морроу. У каждого игрока есть свой аватар. Надевая очки и специальную форму, он чувствует все, что чувствует его герой. Мир ОАЗИСа ничем не ограничивается: здесь и планета-казино, и планеты для отпуска, для танцев, для войны. Сцены в реальности сняты с реальными актерами, симулятор и аватары созданы с использованием современных технологий. В 2040 году Холлидей умирает, оставляя для всех пользователей ОАЗИСа (а это весь мир) послание. В игре он спрятал три ключа, собрав их вместе, игрок получит управление над ОАЗИСом и все наследство Холлидея. Разумеется, уже на первых минутах становится очевидно, что главному герою Уэйду, от чьего лица ведется повествование, удастся найти первый ключ. И, возможно, второй. И так далее. Разумеется, когда появляется героиня Арт3мида (ник в ОАЗИСе), очевидно, что и до любовной линии недалеко. Потом на сцену выходит слишком злодейный злодей. Но не в этом суть. «Первому игроку приготовиться» – это не обычный фантастический триллер, это скорее компьютерная игра, в которой нужно отыскать пасхалки. Пасхалками в играх и фильмах называют секреты, спрятанные создателями для особо внимательных игроков и зрителей. Фильм Спилберга буквально нашпигован такими «секретами». Какие-то можно заметить сразу: Годзилла, Кинг-Конг, Рекси (таких как ни заметишь!), какие-то возможно увидеть только со второго или третьего пересмотра картины. Настоящие пасхантеры, без сомнений, будут пересматривать ленту ни один раз. Создатель ОАЗИСа Холлидей был фанатом 1980-х, поэтому все его загадки так или иначе связаны с этим периодом в поп-культуре. «Первому игроку приготовиться» - просто праздник для таких же фанатов. Начиная от машины из «Назад в будущее», заканчивая костюмом участников Duran Duran. Фильмы, музыка, видеоигры. Конечно, молодые зрители, для которых фильмы 1980-х – это все-таки фильмы 1980-х, упустят многие отсылки. Но в этом и прелесть пасхалок – если не найдешь, ничего не потеряешь, если найдешь, будешь радоваться, как маленький мальчик. В фильме изменены некоторые детали книги. Также в сюжете практически нет Огдена Морроу. В книге этот персонаж помогал героям, в картине он мелькает несколько раз в начале и в финале. Его роль исполнил Саймон Пегг, поэтому отсутствие с ним сюжетной линии не может не расстроить. Кажется, что «Первому игроку…» не хватает музыки. Конечно, такого количества, как в «Стражах Галактики» и не нужно, но услышать немного больше знакомых мелодий было бы приятно. Видимо, это наслаждение не для ушей, а только для глаз. Первая же экшн-сцена погони захватит любого скептика. Появление на экране Кинг-Конга, такого реального и такого опасного, вызовет детский восторг. Отдельно стоит сказать об одной большой сцене. Во время поиска ключа герои попадают в фильм «Сияние» Стенли Кубрика со всеми вытекающими. Холл отеля, лифт с кровью, комната 237 и, конечно, близняшки. Ножи, топоры, вопли, снег. Параллельно зритель смотрит и «Первому игроку приготовиться», и «Сияние». Это крайне необычное ощущение. Оно не принесет того, что ищут притязательные киноманы, но запомнится зрителям, уже видевшим «Сияние» или решившим после этой сцены никогда его не смотреть. Джеймс Холлидей был гением-одиночкой, создавшим целую Вселенную. Он, как и фильм вообще, хотел донести до игроков: реальность реальна. Она прекрасна и намного лучше ОАЗИСа. Но, посмотрев «Первому игроку приготовиться», кажется, любой зритель между настоящей жизнью и ОАЗИСом выберет второе.

Фото: кадры из фильма