Искусственный интеллект сможет оценить риск преждевременной смерти

Искусственный интеллект уже применяют в анализе кардиограмм, в диагностике болезней легких по рентгеновским снимкам, с его помощью определяют биологический возраст по данным компьютерной томографии, ставят диагноз и предсказывают риски смертности по медицинским историям болезни. Причем старение с биологической точки зрения - это увеличение риска болезней и смерти с каждым прожитым годом: в среднем они удваиваются каждые восемь лет. У двух отдельных людей с одинаковой датой рождения биологический возраст может отличаться больше, чем на десяток лет.

- Нам удалось показать, что искусственный интеллект позволяет неинвазивно оценить биологический возраст испытуемых и вероятность наступления смерти. Для достоверных результатов не нужны медицинские анализы - достаточно данных о движениях человека, записанных фитнес-трекером, - говорит один из авторов проекта, завлабораторией моделирования биологических систем Московского физико-технического института, научный директор Gero Петр Федичев.

Мода на фитнес-трекеры - гаджеты, которые позволяют следить за физическими показателями организма, стабильно держится уже несколько лет. Благодаря "умным" браслетам можно отслеживать не только пульс, количество потраченных калорий, пройденных шагов, но и качество сна, уровень стресса. В итоге набирается огромный массив биологических данных, которые можно обработать и использовать в медицинском прогнозировании. Именно это и сделали российские ученые.

В основе метода - анализ двигательной активности испытуемых. Ученые использовали медицинские данные десяти тысяч человек, участвовавших в масштабном западном исследовании по мониторингу здоровья. Все эти люди разного возраста, болели разными болезнями. Они передавали ученым свои медицинские карты, сдавали анализы, рассказывали о вредных привычках. И вместе с тем носили на руках фитнес-трекеры, которые постоянно регистрировали физическую нагрузку.

Исследователи смогли научить нейросеть обрабатывать эту информацию. Повторяющиеся последовательности движений, характерные для разных людей, искусственный интеллект связывал с их медицинской историей, результатами анализов. Часть людей, передававших информацию для исследования в течение нескольких лет, к сожалению, по разным причинам не дожили до наших дней. Но это позволило искусственному интеллекту, обрабатывавшему их истории болезни и физические данные, научиться очень точно определять неблагоприятные тенденции.

- В течение дня каждый человек много раз встает, садится, ходит и иногда бегает. Оказалось, что чем моложе организм, тем легче ему дается переключение между этими активностями. Чем меньше биологический возраст, тем легче "заводятся" все системы организма, работа которых нужна, чтобы переместить тело в пространстве. Пожилому организму требуется больше времени на "разогрев": от неподвижности к интенсивному движению он переходит очень постепенно, - рассказал "РГ" Петр Федичев. - Наша программа изучает скорость переключения между движениями на протяжении недели и на основании этого делает вывод об общем состоянии здоровья. Причем вовсе не обязательно много двигаться или больше ходить пешком: программе важно скорее то, насколько быстро вы встаете со стула или переключаетесь от одного вида активности на другой. Точность работы искусственного интеллекта поражает. Он сообщает о повышенных рисках даже в тех случаях, когда мы исследуем, например, курильщиков - молодых и в целом здоровых людей.

Как подчеркнули в МФТИ, программа точно выявила испытуемых из групп повышенного риска и определила их биологический возраст не хуже, чем традиционные методы, применяемые в исследованиях старения. К примеру, расчеты показывают, что курение может привести к потере до 10 лет жизни, однако те пациенты, которые избавились от вредной привычки до 40 лет, практически не получают необратимых изменений для здоровья. Сейчас российские ученые разрабатывают мобильное приложение, способное оценить биологический возраст и вероятность смерти. Его бета-версию уже сегодня можно установить на смартфоны. А статья о новой разработке опубликована в престижном международном журнале Scientific Reports.