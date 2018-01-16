Российские ученые создали искусственный интеллект, предсказывающий смерть

Эксперты утверждают, что для данных об организме человека медицинские анализы не нужны.

Российские ученые создали нейросеть, способную предсказывать вероятность смерти человека. Искусственный интеллект может рассказывать о предстоящих проблемах со здоровьем с помощью данных фитнес-трекера, который, в свою очередь, изучает сведения об аспектах физического состояния человека.

По словам эксперта Петра Федичева, созданная российскими учеными технология учитывает, что старение организма, сопровождающееся повышением риска болезни и вероятности смерти. Вместе с тем, нейросеть тщательно изучает биологический возраст человека и пытается определить возраст его органов и тканей.

Эксперты утверждают, что для данных об организме человека медицинские анализы не нужны. Всю необходимую информацию записывает фитнес-трекер. Искусственный интеллект, созданный в США, например, работает на базе данных из медицинских карт десяти тысяч человек. Данные были собраны во время исследования. В рамках эксперимента учитывалось состояние испытуемых как во время физических нагрузок, так и в спокойном состоянии, отмечает Nation-News.

В результате интеллект выявил группу лиц, находящихся в зоне риска. Прототип подобного устройства уже разработали российские ученые. Они создали мобильное приложение на базе алгоритма Gero Lifespan, бета-версию которого уже можно установить на смартфон.

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