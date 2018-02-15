В Crossout миссии объединили в сценарии

Targem Games и Gaijin Entertainment переработали линейку PvE-режимов постапокалиптического автомобильного боевика Crossout.

Теперь вместо отдельных миссий игрокам доступны целые сценарии, в каждом из которых динамически меняющиеся задачи проведут участников по единому сюжету. Разработчики рассказали, как может выглядеть один из сценариев.

В PvE-рейдах Crossout теперь недостаточно просто сопроводить фуру с грузом до контрольного пункта. Для начала фуру надо угнать, а хозяева грузовика не отдадут его без боя. Вам повезло, вы раскидали врагов, может быть, даже без потерь, и фура в ваших руках. Вот только бак у машины совершенно пустой. Придется обшарить всю вражескую базу в поисках бензина, а соперники тем временем уже подтянули новые силы и готовят атаку. Заправив фуру, вы с боем прорываетесь к воротам и, наконец, покидаете логово рейдеров. Осталось добраться до своей базы. Но вот незадача, об угоне фуры стало известно другой группировке, которой тоже очень интересен груз в ее кузове. Там что-то настолько ценное, что против вас выйдет сам главарь банды.

Команда Crossout

В настоящее время в игре доступно восемь динамических сценариев, в которых игрокам придётся догонять беглецов, сопровождать конвои, прорываться сквозь вражеские заслоны, атаковать превосходящие силы, причём все это может оказаться в сюжете одного сценария. А со временем появятся новые масштабные рейды.

Близится первое апреля, и авторы игры готовят весёлый сюрприз. Всю мощь постапокалиптического бронемобилестроения можно будет испытать в новом PvP-событии. В нём игрокам автоматически достанутся самые безумные модели: рыцарь в стальных латах, огнедышащий дракон, уткомобиль с кровожадными утятами, школьный автобус с гаубицей и другие. При каждом возрождении участники будут получать новые шедевры постапокалиптической техники, а возрождаться в праздничной потасовке можно бесконечное число раз. Испытать себя в особом PvP-событии можно с 30 марта по 2 апреля. А наградой победителям станут специальные наклейки и декор для бронемобилей.

Подробнее обо всех нововведениях можно узнать на официальном сайте Crossout.