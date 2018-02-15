Игровое путешествие по «космическим» местам столицы организует вуз Соколиной горы

Вместе с Московским политехническим университетом организатором выступает сообщество популяризаторов космонавтики «Космический рейс». В субботу, седьмого апреля, пройдет игровое путешествие по известным «космическим» местам Москвы.

Игра пройдет уже в четвертый раз. Сражаясь за баллы, участники путешествия-квеста познакомятся с миром профессий «космобиолог», «космический блогер», «робототехник» и выполнят необычные задания. Как сообщили представители «Космического рейса», нет никаких профессиональных или возрастных ограничений для участия, ждут команды из четырех-шести человек. Победителям в награду дадут тематические подарки: бестселлеры космической литературы и еду из тюбиков.

Начало: 7 апреля в 11:00.

Адрес: улица Большая Семёновская, 38 (Московский Политех)

Участие бесплатное. Требуется регистрация.