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Названо самое скачиваемое приложение в российских App Store и Google Play

Федеральное агентство новостей
3 часа назад
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Москва, 2 апреля. Онлайн-игра «Клевер» стала самой скачиваемой викториной в российских App Store и Google Play в текущем году.

Как стало известно, приложение «Клевер» установили полтора миллиона пользователей. Такие данные приводит компания App Annie. По словам главного разработчика игры Севы Жидкова, в первые же дни игра стала набирать популярность, и потребовалось подключать дополнительные ресурсы.

«Аудитория прирастает по 30% каждый день без вложений в маркетинг», — отметил Сева Жидков.

Отмечается, что 23 марта игра установила рекорд среди викторин по количеству скачиваний за сутки в российских App Store и Google Play.

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