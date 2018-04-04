Google работает над искусственным интеллектом, который будет помогать фермерам

Холдинг Alphabet, владеющий Google Inc, работает над проектом, который позволит привлечь к созданию еды искусственный интеллект и роботов. В секретной лаборатории Google считают, что робототехника и ИИ смогут улучшить качество технологий производства в фермерстве и урожайность культур. Во время своего выступления на конференции EmTech Digital глава секретной лаборатории Х, входящей в Alphabet, Астро Теллер заявил, что его организация работает над тем, чтобы системы машинного обучения смогли помогать фермерам в принятии верных решений в таких сферах, как ирригация или сборка урожая.

Он добавил, что новая технология также может быть использована для помощи фермерам, работающим в условиях изменения климата и непрогнозируемой погоды. Говоря о потенциале массового производства новых роботов-помощников, господин Теллер отметил, что пока планы его лаборатории в этом направлении не определены.

Тем временем, криптовалютные ассоциации России, Китая и Южной Кореи подадут иски против Google, Facebook и Twitter.

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