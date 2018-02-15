Вести.net: cотрудники Google не хотят работать на Пентагон

Сотрудники Google не хотят работать с Пентагоном. Издание The New York Times опубликовало открытое письмо, которое подписали 3 000 работников Google, это четыре процента от всего штата корпорации. Все они выступают против участия интернет-корпорации в проекте Maven, в рамках которого технологии Google используются американской армией.

Издание Gizmodo в начале марта 2018 года сообщило о том, что Google заключила контракт на поставку решений в области искусственного интеллекта для военных дронов через "компанию-прокладку", чтобы не допустить утечки о связях компании с Пентагоном. Предполагается, что в декабре 2017 года технологии IT-гиганта возможно применялись для мониторинга и анализа видео с разведывательного беспилотника ВВС США. Подробности – в программе Вести.net.