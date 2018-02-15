СМИ: в России появится профстандарт для нянь

В текущем году в России должен вступить в силу профстандарт для нянь. Об этом пишет газета «Известия».

Как пояснили в Минтруде, стандарт будет носить рекомендательный характер. «Проект профстандарта «Няня (работник по присмотру и уходу за детьми)» поступил в Минтруд России и в настоящее время находится на межведомственном согласовании»,- сказали в ведомстве.

Чтобы соответствовать профстандарту, частным сотрудникам и детсадовским помощникам воспитателей придется пройти подготовку. В частности, им расскажут о первой помощи, а также о том, как следить не только за физическим, но и за психическим состоянием детей. Нянь разделят на четыре категории: для присмотра за младенцами, детьми от одного до трех лет, за дошкольниками старше трех лет, а также малышами с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее сообщалось, что в партии «Единая Россия» занимаются разработкой предложений по изменению порядка применения профессиональных стандартов для воспитателей детских садов и учителей школ. Необходимость изменения действующих норм обусловлена ростом случаев жесткого обращения воспитателей и учителей с детьми.

Глава Минтруда Максим Топилин также предложил подумать над механизмом оплаты услуг няни средствами материнского капитала. Он отметил, что многие женщины в России хотели бы иметь возможность использовать средства маткапитала на эти цели. Однако «рынок нянь» в настоящее время не белый, добавил Топилин.

Кроме того, стало известно, что в России законодательно закрепят статус самозанятых. К ним, в частности, относятся и няни. Такое поручение дал Президент России Владимир Путин Правительству по итогам Послания Федеральному Собранию.