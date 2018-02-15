Man at Arms выковали мачете из PlayerUnknown's Battlegrounds

В «королевской битве» PlayerUnknown's Battlegrounds полно стрелкового оружия, и против него мачете тапанга — не самый удачный выбор. Однако мачете проще раздобыть, чем винтовку, и с его помощью можно убить незащищённого противника одним ударом. Неудивительно, что знаменитые кузнецы из Man at Arms получили множество запросов именно на этот тесак.

Эта работа, наверняка, была особенно интересна одному из основателей команды кузнецов. Мэтт Стагмер сам играет в PUBG и ведёт прямые трансляции на своём канале Twitch.

Что же до самой игры, то разработчики начинают тестирование новой тропической карты Savage. Её особенность— в компактном размере: всего 4 на 4 километра. Допуск к испытаниям получат лишь владельцы игры в Steam, и для участия потребуется специальный ключ.

Всем прочим авторы игры советуют подождать: на первый тест вынесена очень ранняя версия карты. А тем, кто хочет увидеть всё как можно скорее, стоит следить за нашими прямыми трансляциями: Игромания проведёт специальные стримы с новой территории.

Первый альфа-тест новой локации завершится 5 апреля.