«Эвалар» признан лучшим рекламодателем в категории «Фарма»

5 апреля 2018 года в отеле «Метрополь» прошла ежегодная церемония вручения Национальной премии в области медиарекламы Gold Print Awards. Компания «Эвалар» получила награду как лучший рекламодатель печатных СМИ в категории «Фарма».

Церемония Gold Print Awards проходит второй год. Это национальная премия в области медиарекламы, учрежденная крупнейшими издательскими домами в целях популяризации печатной прессы в качестве канала распространения рекламных сообщений, а также поощрения рекламодателей. Победители определялись в 15 категориях, в два этапа . Первый этап заключался в сборе статистических данных компанией Mediascope, где учитывался объем денежных средств, вложенных в печатную рекламу. На втором этапе за номинантов голосовали руководители департаментов издательских домов.

Награду получила председатель Совета директоров ЗАО «Эвалар» Наталия Прокопьева; она выразила уверенность, что в современных условиях, с распространением интернета, новых медиа и мессенджеров, пресса сохранит свою актуальность как источник проверенной и достоверной информации: «Значение печатных СМИ сложно переоценить. Для нашей компании они остаются одним из ключевых каналов маркетинговой коммуникации. За долгие годы пресса завоевала высокий кредит доверия у читателей - именно печатные СМИ позволяют донести все свойства и преимущества продуктов, рассказать о бренде, продвинуть инновации».

В 2017 году порядка 20% рекламного бюджета «Эвалар» пришлось именно на печатные СМИ, кроме того, компания занимает 1 место в списке крупнейших рекламодателей, размещающих материалы в печатных СМИ.

Национальная Премия в области медиарекламы Gold Print Awards учреждена по инициативе руководителей крупнейших издательских домов России: «Московский комсомолец», «Коммерсантъ», «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Ведомости», Международная медиа группа ACMG, Burda Media Company, Hearst Shkulev Publishing, «МедиаБизнес», Медиахолдинг «Эксперт» и при поддержке общественных организаций: Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР) и Союза издателей «ГИПП». В 2018 году Попечительский совет премии пополнили Издательские дома: Bauer Media Group; Independent Media; «Вечерняя Москва»; «За рулем»; «Советский спорт»; «Теленеделя»; «Толока».