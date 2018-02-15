Суд не отпустил на свободу еще одного фигуранта дела о пожаре в «Зимней вишне»

В пятницу, 6 апреля, Кемеровский областной суд принял решение еще под одной обвиняемой в деле о крупном пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека. Адвокаты управляющей комплекса Надежды Судденок настаивали на изменении меры пресечения. По их информации, персонал торгового центра был обучен правилам пожарной безопасности, а сама обвиняемая «во время выходного дня предприняла все возможное, чтобы работники вывели людей».

Между тем решение по аппеляционной жалобе было таково: «Суд постановил оставить избранную Заводским районным судом меру пресечения без изменения», — цитирует «Интерфакс» судью Елену Тиунову. Обвиняемая Надежда Судденок не присутствовала на заседаниисуда, но с ней была организована видеосвязь.

Известно, что суд оставил под арестом охранника комплекса Сергея Антюшина, гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (владелец ТРЦ «Зимняя вишня») Юлию Богданову, главу компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, Игоря Полозиненко и сотрудника этой компании Александра Никитина. На два месяца арестованы также технический директор ТРЦ Георгий Соболев и глава кемеровского госстройнадзора Танзиля Комкова.

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