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Корейцы создали спасающего от одиночества робокота

Мир24
2 часа назад
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Разработчики из Южной Кореи придумали робота в виде кота. Фрибо, так назвали кота, должен помочь молодежи преодолеть барьеры в общении. Об этом сообщает издание The Verge.

Робот похож на персонажа из мультфильмов Хаяо Миядзаки. Датчики, которыми снабжено устройство, сканирует активность в доме. Робокот не выносит одиночества и намекнет своему хозяину, если он долгое время ни с кем не общался.

Обладатели Фрибо связаны между собой в виртуальном пространстве. Если человек проявляет активность, которобот рассылает друзьям уведомления, вроде таких: «Ого! твой друг открыл дверь».

Остальные пользователи могут мгновенно отреагировать через свои устройства. Например, позвонить или написать сообщение.

Не так давно инженеры Массачусетского технологического института представили робота, который перемещается под водой, как обычная рыба. Роборыба, в частности, занимается подводной съемкой. Роботы-строители, роботы-официанты, роботы-врачи, роботы-космонавты… «Механические» сотрудники стремительно завоевывают различные сферы жизни. «МИР 24» собрал последние робототехнические шедевры.

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