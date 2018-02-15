Почему многие отказываются от iPhone X. Что происходит

Что происходитБудем честны, революционный iPhone X понравился далеко не всем. В нем есть сразу несколько серьёзных «косяков», с которыми пользователи не готовы мириться. В итоге, разочаровавшись, многие пользователи меняют новый флагман компании Apple на «старый» добрый iPhone 8 Plus.

Если вы до сих пор не решили какой топовый iPhone брать в 2018 году, вот вам причины, по которым «десятка» может вам не зайти.

1. Face ID медленее Touch ID

Новая технология Apple по распознаванию лица владельца смартфона, несомненно, вещь революционная. Но, к сожалению, на данный момент она сырая, ее быстрота сравнима со скоростью работы датчика Touch ID первого поколения. Далеко не всем хочется возвращаться в 2013 год, когда был в айфонах впервые был представлен дактилоскопический сенсор в айфонах.

Если до этого вы пользовались айфоном, начиная с модели 6s и новее, медленная Face ID может раздражать.

Кроме того, нужно помнить, что после успешной разблокировки придётся сделать свайп вверх от нижнего края.

2. Грани iPhone X царапаются

Хирургическая нержавеющая сталь на гранях iPhone X менее устойчива к царапинам, чем боковые рамки в iPhone 8 Plus, выполненные из привычного алюминия. Об этом можно почитать в отдельном материале нашего главреда Никиты Горяинова.

Для всех перфекционистов такая неожиданная непрактичность корпуса флагмана может оттолкнуть от покупки. Не любите чехлы? iPhone X – не ваш вариант.

3. iPhone X не может лежать ровно

Многие пользователи небезосновательно считают, что дизайн задней крышки iPhone X сделан топорно. Шайба камеры грубо выпирает из корпуса и не позволяет устройству ровно лежать на столе. Смартфон качается, опираясь на модуль с линзами.

В итоге, чтобы избавиться от этого косяка, iPhone X придётся убирать в чехол.

4. Аккумулятор iPhone X слабее, чем в iPhone 8 Plus

Батареи нового флагмана iPhone 8 Plus хватает на большее время работы, чем у iPhone X. Об этом мягко намекает Apple на своём сайте, но в реальных тестах намёк становится суровой правдой.

Например, эксперты организации Consumer Reports (США) провели подробный тест, в котором роботизированный стенд выполнял на экране смартфонов типичные операции. Результат iPhone X – 19 часов и 30 минут, iPhone 8 Plus показал результат в 21 час.

5. Просмотр видео в iPhone X – отвратительный

У нового флагмана iPhone X – превосходный дисплей с ужасными пропорциями.

При просмотре видеороликов в горизонтальном режиме у владельца нового устройства существует два варианта, и оба плохие.

В первом случае – смотреть видео с черными рамками по краям. Во втором – согласится с тем, что целиком изображение будет не видно, сверху и снизу экран банально подрежет картинку. Например, на YouTube нет контента, записанного в формате под «десятку», соответственно, полноценно посмотреть на шикарном экране iPhone X видеоролики не получится.

С iPhone 8 Plus подобных проблем, конечно, нет.

6. Вызов панели управления в iPhone X – боль

Для тех, кто привык каждодневно вызывать быструю панель управления, интерфейс iPhone X разочарует. В обычных «айфонах» вызов Панели Управления происходит привычным свайпом снизу вверх, в «десятке» этот жест означает «свернуть приложение».

Соответственно, чтобы открыть любимую быструю панель нужно сделать свайп из верхнего правого угла вниз. Это банально неудобно, так как дисплей у iPhone X длинный.

Почему специалисты Apple по интерфейсу придумали именно такой жест – вопрос риторический, но бесит он капитально.

7. Случайные скриншоты экрана в iPhone X – норма

Из-за отсутствия привычной клавиши Home, для того, чтобы сделать скриншот на iPhone X необходимо одновременно нажать на боковую кнопку и кнопку увеличения громкости.

А это значит, что случайные скриншоты будут делом привычным для владельца «десятки», который держит смартфон в районе этих кнопок. Многие владельцы флагмана сталкиваются с такой проблемой.

8. Ремонт iPhone X стоит космических денег

Все что нужно знать о ремонте «десятки» мой коллега Николай Маслов написал ещё в декабре прошлого года.

Если вкратце, разбитый экран iPhone X обойдётся в слишком большие деньги. Лучше сразу клеить на него защитное стекло. Нервы дороже, а кошелёк не резиновый.

Вот вам пример, который мотивирует сделать все правильно.

Для сравнения, замена экрана iPhone 8 Plus обойдётся в 169 долларов, а для iPhone X на 110 долларов дороже!

9. Для iPhone X брак – это нормально

Ну, и последний самый печальный факт. Покупка «десятки» – игра в лотерею. По необъяснимым причинам, у нового флагмана может отказать что угодно.

Например, у нашего главреда Никиты Горяинова умер Apple Pay, у Артема Баусова сгорел процессор, у «десятки» Андрея из отдела продаж перестал работать Face ID.

Отшлифованный практически до совершенства iPhone 8 Plus – гораздо более надёжный, проверенный вариант.

Выбор за вами.