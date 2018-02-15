Apple удалит приложение такси "Максим" из-за санкций

Москва, 10 апреля - "Вести.Экономика". Компания Apple заявила о том, что один из крупнейших российских агрегаторов такси "Максим" не сможет пользоваться услугами сервиса App Store на территории России из-за того, что компания якобы нарушила санкции США против Ирана и Сирии.

Об этом сообщило агентство RNS со ссылкой на заявление американской компании, а также комментарии со стороны представителя "Максим". В Apple, в частности, заявили о том, что "при распространении приложений в App Store компания должна соблюдать законы США".

[ИСТОРИЯВОПРОСА] "При распространении приложений в App Store компания Apple должна соблюдать законы США. В соответствии с положениями США о санкциях, AppStore не может размещать, распространять или вести дела с определенными приложениями или разработчиками, связанными со странами, на которые наложено эмбарго США. Недавно мы выяснили, что компания Apple не может размещать ваше приложение, поскольку это запрещено положениями о санкциях США". [/ИСТОРИЯВОПРОСА] Как отмечается, Apple дала российской компании "14 дней" на удаление приложения из AppStore, после чего американская корпорация пригрозила удалить приложение самостоятельно.

Руководитель отдела по связям с общественностью "Максим" Павел Стенников сообщил RNS о том, что угрозы Apple связаны с работой сервиса в Иране.

[ИСТОРИЯВОПРОСА] "3 апреля сервис "Максим" получил в аккаунте разработчика такое уведомление. На территории Ирана AppStore заблокирован, поэтому иранские пользователи iPhone и iPad не скачивают оттуда приложение "Максим". В стране действует национальный маркет для iOS, который Apple не блокирует. Себя компания не запрещает, защищает свой бизнес, но в одностороннем порядке принимает решение о санкциях в отношении других.

"Максим" категорически не согласен с таким требованием. Специалисты сервиса в настоящее время урегулируют ситуацию. Если приложение "Максим" временно окажется недоступным в App Store, люди, которые уже его скачали, смогут продолжать им пользоваться". [/ИСТОРИЯВОПРОСА] На платформу iOS приходится около 45% от всех заказов через приложение компании. "Максим" является одним из крупных агрегаторов заказов такси в России. По данным исследования аналитического центра при правительстве РФ, в июне 2017 г. доля "Максима" в сегменте предоставления услуги такси в России составляла 7,6%, компания представлена во многих российских городах.

[URLEXTERNAL=http://ac.gov.ru/files/content/15801/issledovanie-taksi-2018-pdf.pdf]PDF[/URLEXTERNAL]