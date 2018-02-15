Как Кремль и СМИ отреагировали на твиты Трампа?

Российские власти выступают за серьезный подход к ситуации вокруг Сирии и призывают воздержаться от шагов, «которые могут навредить» положению дел в этой стране. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль «не участвует в Twitter-дипломатии». Ранее Песков фактически опроверг заявления российского посла в Ливане о том, что Россия будет уничтожать американские ракеты и их носители. На вопрос Business FM о предупреждениях в адрес Вашингтона со стороны Москвы, пресс-секретарь президента ответил, что официальную позицию России изложил наш постпред при ООН Василий Небензя. Ранее российский дипломат заявил о тяжелых последствиях ракетного удара США по Сирии, но при этом он не говорил о перехвате американских ракет. Никто из европейских чиновников пока не высказался о заявлениях американского президента.

Зато твиты Трампа охотно обсуждают западные СМИ. CNN отмечает, что твиты Трампа добавляют еще больше путаницы в политику США в регионе: в начале этого месяца, до предполагаемой химатаки, Трамп говорил, что хотел вывести американские войска из Сирии.

Как напоминает Daily Mail, в своих новых твитах Трамп противоречит своим собственным высказываниям годичной давности, когда он говорил: «Враги Америки никогда не должны знать наши планы. Я не буду предупреждать, когда мы соберемся атаковать». А еще несколько лет назад, когда президент Обама рассматривал военные действия в Сирии, Трамп писал в Twitter: «США утратили жизненно важный элемент неожиданности — как это глупо — что, черт возьми, делает Обама!»

The New York Times считает, что жесткие высказывания в адрес России в ответ на предполагаемую химическую атаку в Сирии — новый тон для Трампа, напоминая, что недавно он поздравлял Путина с переизбранием. Позже Трамп разъяснил свою плохую оценку отношений с Россией в другом твите, обвинив в упадке в отношениях между Вашингтоном и Москвой продолжающееся расследование вмешательства России на выборах 2016 года, отмечает издание.

Bloomberg обращает внимание, что Трамп обратился к Москве в то самое время, когда расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о возможных связях его кампании с Россией подбирается к ближайшему кругу президента. Как отмечает агентство, это второй раз менее чем за год, когда США готовят военный удар в Сирии. Сейчас Трамп находится под давлением, и это может повлечь за собой более сильный удар и больший риск, чем нападение в прошлом году, которое было ограничено одной сирийской базой и нанесло небольшой урон.