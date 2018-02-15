Сирия: все уставились на Трампа (и его твиты)

Президент США взвешивает свои возможности, решая, как реагировать на предполагаемую химическую атаку в Сирии. Он не исключает ответный военный удар. В своем твите Трамп предупредил Россию, что ракеты, нацеленные на их союзника, «будут красивые, новые и „умные“»!

Сообщение появилось после новостей о том, что у России есть возможность сбивать американские беспилотники, пролетающие над Сирией. До этого Москва также наложила вето на принятие резолюции Совета Безопасности ООН о создании экспертного органа, который должен был определить, кто в ответе за химическую атаку вблизи Дамаска.

Обращаясь к России, Трамп написал: «Вам не стоит оставаться союзниками животного, убивающего собственный народ газом, и наслаждается этим!» Под животным он имел в виду сирийского президента Башара Асада, который возглавляет государство последние семь лет гражданской войны.

10 апреля пресc-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп пропустит предстоящий саммит стран Северной и Южной Америки в Перу. Вместо этого он планирует «обеспечить контроль над ответом США по Сирии и следить за развитием событий во всем мире».

Давайте проследим, как развивалась международная ситуация после химического нападения на пригород Дамаска.

7 апреля. Десятки людей, среди которых дети, погибли во время атаки на Думу. Предполагается использование химического оружия.

8 апреля. В своем твите Трамп предупреждает Башара Асада, что тот «заплатит высокую цену».

9 апреля. Трамп заявил, что примет решение в течение 48 часов. Министр обороны США Джим Мэттис не исключил ракетные удары по Сирии. На чрезвычайном заседании Совета Безопасности, американский посол в ООН Никки Хейли заявляет, что руки России «в крови сирийских детей». На том же заседании российский посол Василий Небензя заявил: «Не было никакой химической атаки». Он добавил, что Москва предупредила США о том, что военные действия против режима Асада будут иметь «серьезные последствия». Представители США сообщают в Эн-би-си ньюс, что Россия нашла способ сбивать американские военные беспилотники, пролетающие над Сирией.

10 апреля. Трамп отменяет запланированный визит в Латинскую Америку, чтобы сосредоточиться на ответе за Сирию. Россия налагает вето на резолюцию Совбеза ООН о создании экспертного органа для определения ответственных за нападение в Думе.

11 апреля. Трамп поиздевался над Россией, твитнув, что ракеты, которыми он ударит по Сирии, будут «красивыми, новенькими и „умными“»! Представитель российского МИД Мария Захарова написала в «Фейсбук», что «умные ракеты должны бить по террористам, а не законному правительству, борющемуся с международным терроризмом на своей территории».

Реакция всего мира

8 апреля. Ибрагим Калин, представитель президента Турции, говорит: «Все международное сообщество, в первую очередь, страны, влияющие на сирийский режим, несут ответственность за принятие необходимых мер для предотвращения подобных военных и других преступлений против человечества».

9 апреля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляет, что «подтверждений того, что в Сирии была химическая атака, нет».

10 апреля. Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и французский президент Эммануэль Макрон, обсудили ситуацию в телефонном режиме. Они согласились, что сообщения о химической атаке в Сирии являются крайне предосудительными. Тереза Мэй говорит, что в случае подтверждения причастности режима Асада к химической атаке, «режим и его сторонники должны быть привлечены к ответственности». Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что «доказательства применения именно химического оружия предельно ясны». Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман заявил, что королевство может принять участие в военных действиях в Сирии.

Реакция Капитолия

Предсказуемо, что реакция на события в Думе разделила сенаторов США. Сенатор Джон Маккейн, председатель Комитета по вооруженным силам, говорит: «Президент Трамп на прошлой неделе заявил миру, что США досрочно покинут Сирию. Башар Асад и его иранские и российские покровители приняли это к сведению. Расхрабрившись от американского бездействия, Асад начал еще одну химическую атаку на невинных мужчин, женщин и детей». Затем Маккейн напомнил, что Трамп уже наносил ракетные удары после химической атаки в Сирии год назад.

Сенатор Боб Менендес, заместитель председателя Комитета по международным отношениям, сказал: «Эта катастрофа — доказательство того, что без широкой дипломатической поддержки, использование военной силы в Сирии ограничено. С апреля 2017 года Трамп решил действовать именно так, и только подтвердил неэффективность».

Сенатор Боб Коркер, председатель Комитета по вооруженным силам, тоже предполагает, что США «нужно предпринять несколько точечных ракетных ударов по Сирии». Его коллега, глава Палаты представителей этого же Комитета, заявил «Фокс ньюс», что США должны рассмотреть возможность авиаудара по Сирии. «Очень важно, чтобы наши союзники, Британия и Франция, оказали поддержку».

Сенатор Бен Кардин, член Комитета по международным отношениям, выразил надежду, что «президент понимает необходимость взвесить и оценить свое решение, дабы американские войска не оказались вовлеченными в гражданскую войну в Сирии».

Его коллега Крис Мерфи говорил: «Давайте начистоту: эти малые удары не сработали… Президент попробовал поступать так год назад, и, похоже, ситуация не стала лучше, а только ухудшилась».

Сенатор Жанна Шахин, член Комитетов по международным отношениям и вооруженным силам, напомнила, что она голосовала за военные действия, когда Асад только начал незаконные химические атаки в 2013 году и полностью поддержала решение Трампа нанести авиаудар по Сирии в 2017-м: «Однако стоит заметить, что одних только военных усилий недостаточно для разрешения гражданской войны в Сирии».