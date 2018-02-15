США продолжают переговоры с партнерами и союзниками по Сирии

ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости. США продолжают вести переговоры с партнерами и союзниками относительно ответа на предполагаемую химатаку в Сирии, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

В частности, с утра в пятницу президент США Дональд Трамп вновь провел переговоры с французским президентом Эммануэлем Макроном, сообщила Сандерс.

"Мы продолжаем вести переговоры с нашими партнерами и союзниками, президент говорил с Макроном снова ранее сегодня", — сообщила она.

Сандерс добавила, что в Белом доме также продолжаются дискуссии по этому поводу.

В минувший понедельник после появления сообщений о якобы имевшей место химической атаке в сирийском городе Дума президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в течение 24 или 48 часов, не исключив при этом военные действия.

В среду Трамп, казалось, подтвердил скорое нанесение удара по Сирии, написав в Twitter, что России, которая обещала сбивать все ракеты, выпущенные по САР, стоит быть готовой, так как "они скоро прилетят", но спустя всего несколько минут американский лидер выступил в противоположном ключе, предложив России остановить гонку вооружений и вообще налаживать отношения, в том числе в сфере экономики.

МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил в пятницу на брифинге, что распространенный в СМИ и соцсетях видеоролик об оказании первой помощи "пострадавшим" в результате "химической атаки" в сирийской Думе целиком является постановочным. По словам представителя МО, установлены и найдены непосредственные участники данной инсценировки, которые рассказали, как проводилась постановочная съемка.

Как сообщил генерал Конашенков, российское Минобороны располагает доказательствами того, что непосредственное участие в организации спланированной провокации с якобы применением химоружия в Думе принимала Великобритания. Целью провокации, по словам Конашенкова, было обострение обстановки в Восточной Гуте и "ответный" ракетный удар возмездия США по Сирии.

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