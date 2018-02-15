«Трампа взломали». В соцсетях шутят о твитах президента США

Хотя из-за твитов Дональда Трампа всему миру не до шуток, его противоречивые записи в микроблоге все равно стали поводом для юмора в соцсетях.

На карикатуре Сергея Елкина голубая птичка — символ Twitter — выглядывает из окопов со словами «Не стреляйте! У меня важный твит для вашего командира!»

Твиттер-дипломатия, мастер-класс от Трампа. Коллекция карикатур от @Sergey_Elkin здесь: https://t.co/n7u0C1tLa5 pic.twitter.com/kCtnwernJZ

— DW (на русском) (@dw_russian) 12 апреля 2018 г.

#cartoon #trump #syria #Russia pic.twitter.com/h9HTvXVBsy

— canary pete (@canarypete2) 12 апреля 2018 г.

Одна из самых популярных картинок в соцсетях — скриншот якобы Twitter Трампа, где он пишет, что его взломали.

«Кажется, твиттером американского президента пользуются все, кому не лень», — предположил один из пользователей.

В соцсетях также вспоминают, что на днях петербургские казаки лишили Трампа звания почетного казака и пообещали сжечь его чучело.

В связи с недавними заявлениями Трампа петербургские казаки лишили президента США звания почетного казака. Теперь они собираются торжественно сжечь его чучело#vk #трамп #казаки #чучело pic.twitter.com/C4vHikaoV6

— Maverick (@NuMaverick) 12 апреля 2018 г.

Кто-то из пользователей вспомнил лозунг сочинской Олимпиады и немного переписал первый угрожающий твит Трампа:

Хорошие, Новые, Умные Твои! #Трамп #Сирия #Асад

— Oleguko Tlegukov (@OlegukoT) 11 апреля 2018 г.

Трамп за 40 минут успел пригрозить России и призвать её к сотрудничеству pic.twitter.com/XmGSURlevT

— Вера в Россию (@RussiaInHeart) 11 апреля 2018 г.

А у российских журналистов родилась грустная шутка о том, что лучше бы вместо Telegram закрыли Twitter.