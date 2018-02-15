Mail.Ru Group запускает сервис по поиску и заказу товаров из аптек

Заказы будут доставляться в аптеки для выдачи покупателям на следующий день.

Сервис представляет ассортимент аптек «36,6»,«Горздрав», «А5», «Фармадар», «A.V.E.», «Старый Лекарь», «03», «Норма», а также фармдистрибьюторов «Катрен», ЦВ «Протек», работающих с такими сетями как «Планета Здоровья», «АСНА», «А-Мега», «Самсон-Фарма», «Озерки», «Доктор Столетов», «Да Здоров», «Витафарм», «Невис», «Клевер» и «многими независимыми аптеками в регионах».

Mail.Ru Group в будущем намерена расширить перечень аптек, а также предложить пользователям заказывать товары, которые имеются в наличии, и забирать их через несколько часов. В планах компании – также разработка мобильных приложений для iOS и Android