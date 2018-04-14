Боярский отверг упрёки в том, что пользовался Telegram после демонстративного удаления приложения

Накануне парламентарий опубликовал видео, в котором удалил мессенджер со своего смартфона.

В интервью «Говорит Москва» депутат заявил, что сегодня в Telegram мог заходить «какой-то другой Сергей Боряский».

«Не знаю, кто заходил. У меня его нет, и это не я. Это какой-то другой Сергей Боряский. Наверное, кто-то другой сделал такой ник. У меня его точно нет. Я собственно никогда им и не пользовался. А вчера стёр, чтобы подчеркнуть, что я против публичного обсуждения возможностей обхода блокировки».

В пользу того, что упрёки блогеров несправедливы говорит и то, что официальный сайт Telegram, сообщает, что отметка ‘last seen recently’ сопровождает аккаунт пользователя в период от трёх минут до трёх дней с момента последнего запуска приложения.

Вчера Роскомнадзор мессенджер Telegram в реестр запрещённой информации по решению Таганского суда Москвы. В соцсетях сразу же стали распространяться сообщения со способами обойти блокировку. Кроме того, такая инструкция появилась на официальном сайте ВГТРК vesti.ru. Впоследствии заметка с портала была удалена.