Пользователи Telegram узнали о начале блокировки через Telegram

В России начали блокировать Telegram — мессенджер Павла Дурова. Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил РИА Новости, что представители Telegram не выходили на контакт с в связи с блокировкой мессенджера в России.

По словам чиновника, за пользователями не следят, но будут следить за операторами связи. Глава Роскомнадзора пояснил, что ведомство не поддерживает дополнительные законодательные ограничения для VPN-сервисов в связи с Telegram, все уже есть в законах. Тем временем в интернете продолжают шутить над решением о блокировке мессенджера:

«О блокировке Telegram узнал из Telegram». «Кибертуры в Белоруссию. Украинцев ждут комфортабельные паблики ВК с лучшими мемами. Россияне смогут вновь прочувствовать удовольствие от отправленного в Telegram стикера. Добро пожаловать в Беларусь. Добро пожаловать в Страну Свободы». «Для принятия решения по делу Telegram судья удалился в совещательную комнату для загрузки на свой телефон VPN». «Почтовый голубь купить Москва».

Роскомнадзор получил решение суда по Telegram, начинается процедура блокировки мессенджера в соответствии с законом. Операторам связи направлена информация об ограничении доступа к мессенджеру. У некоторых пользователей сайт и веб-версия уже не работают.