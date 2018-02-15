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Пользователи Telegram узнали о начале блокировки через Telegram

BFM.RU
2 часа назад
Пользователи Telegram узнали о начале блокировки через Telegram
Фото: BFM.RU
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В России начали блокировать Telegram — мессенджер Павла Дурова. Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил РИА Новости, что представители Telegram не выходили на контакт с в связи с блокировкой мессенджера в России.

По словам чиновника, за пользователями не следят, но будут следить за операторами связи. Глава Роскомнадзора пояснил, что ведомство не поддерживает дополнительные законодательные ограничения для VPN-сервисов в связи с Telegram, все уже есть в законах. Тем временем в интернете продолжают шутить над решением о блокировке мессенджера:

«О блокировке Telegram узнал из Telegram». «Кибертуры в Белоруссию. Украинцев ждут комфортабельные паблики ВК с лучшими мемами. Россияне смогут вновь прочувствовать удовольствие от отправленного в Telegram стикера. Добро пожаловать в Беларусь. Добро пожаловать в Страну Свободы». «Для принятия решения по делу Telegram судья удалился в совещательную комнату для загрузки на свой телефон VPN». «Почтовый голубь купить Москва».

Роскомнадзор получил решение суда по Telegram, начинается процедура блокировки мессенджера в соответствии с законом. Операторам связи направлена информация об ограничении доступа к мессенджеру. У некоторых пользователей сайт и веб-версия уже не работают.

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