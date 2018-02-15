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Приложение bwin iOS доступно в App Store

Чемпионат.com
1 час назад
Приложение bwin iOS доступно в App Store
Фото: Chip.ru
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Компания bwin Россия запустила полнофункциональное приложение для устройств на базе операционной системы iOS. Оно уже доступно в App Store, сообщает «Рамблер».

bwin официально начал работу в России 27 ноября, став первым в истории международным букмекером. Спустя месяц было официально объявлено о запуске мобильного приложения для устройств на базе Android. Теперь в App Store всем клиентам доступно официальное приложение для iOS, которое можно загрузить, перейдя по ссылке.

«Тестирование приложения для iOS завершено, его можно загрузить из App Store. Оно отличается ещё более высокой скоростью работы в сравнении с мобильной версией сайта, поэтому рекомендуем всем клиентам использовать его», — прокомментировал релиз генеральный директор bwin Россия Дмитрий Сергеев.

В приложении весь базовый функционал сайта адаптирован для использования с мобильного устройства. Клиенту доступен личный кабинет и регистрация в bwin, реализованы функции внесения депозита и вывода средств.

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