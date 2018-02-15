Роскомнадзор в течение дня направит запросы в App Store и Google Play с требованием удалить Telegram

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) намерена сегодня, 16 апреля, направить запросы в магазины App Store и Google Play с требованием удалить мессенджер Telegram. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Роскомнадзора.

«Роскомнадзор в понедельник направит запросы в онлайн-магазины App Store и Google Play с требованием удалить приложение Telegram», - сказали в пресс-службе. ​

Ранее ведомство сообщило, что информация об интернет-ресурсах компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership направлена операторам связи с целью ограничения доступа.