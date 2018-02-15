Telegram вышел на первое место по популярности среди бесплатных приложений в App Store

Telegram в пятницу стал самым популярным бесплатным приложением в онлайн-магазине App Store, передает «Интерфакс».

В разделе «Топ бесплатных приложений» магазина для пользователей системы iOS он сейчас занимает первое место.

При этом в онлайн-магазине Google Play, предназначенном для владельцев устройств с операционной системой Android, приложение занимает только седьмое место среди бесплатных приложений.

Таганский суд Москвы удовлетворил в пятницу иск Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram на территории России. «Решение подлежит немедленному исполнению», — сказал судья.

Согласно решению суда, ограничение может быть снято в случае, если Telegram предоставит ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.