Введите название или жанр игры

Криптомания возвращается? Bitcoin взлетел на 15%

Вести.Ru
2 часа назад
Криптомания возвращается? Bitcoin взлетел на 15%
Фото: Вести.Ru
Комментарии

Москва, 12 апреля - "Вести.Экономика" Криптомания возвращается? Курс Bitcoin сегодня взлетел в моменте на 15%. Можно ли считать это началом нового растущего тренда?Итак, рынок криптовалют сегодня ждал неожиданный сюрприз. Основная цифровая монета - Bitcoin - продемонстрировала самый сильный внутридневной рост с 2017 г. Стоит отметить, что рост этот проходил на очень больших объемах.В моменте котировки превышали отметку в $8000, однако затем последовала небольшая коррекция и сейчас Bitcoin стоит около $7700.

Zerohedge

Самое любопытное, что эти покупки проходили на сообщениях о том, что якобы российские миллиардеры скупают Bitcoin. Интересно, кто придумал этот слух, тем более, что на прошлой неделе, когда было объявлено о введении санкций, криптовалюта снижалась. Курс Bitcoin протестировал важный уровень - 200-дневную скользящую среднюю, но пробить ее так и не смог, так что пока говорить о дальнейшем росте преждевременно.

Zerohedge

Конечно, стоит сказать, что рост наблюдается не только в Bitcoin, но и во всех остальных криптовалютах. То есть сегодня настоящий праздник для всех инвесторов в эти активы, если их можно назвать активами.

Zerohedge

За первые месяцы этого года стоимость Bitcoin снизилась почти вдвое. Эксперты считают, что достичь максимумов, которые были зафиксированы в декабре прошлого года на уровне $19843, будет крайне проблематично. Впрочем, если обычные финансовые рынки предсказывать очень сложно, то рынок криптовалют вообще практически невозможно, так что нужно просто последить за развитием событий.

Вести.Ru: последние новости
Страсть к подглядыванию: видеокамера в душе подвела тюменца под Уголовный кодекс
Сотрудники Google отказываются работать над "дронами-убийцами"
Громкие твиты Трампа: что бы это значило
Комментарии
Читайте также
Microsoft получила маркетинговые права на Borderlands 3, Cyberpunk 2077 и Splinter Cell
В Kingdom Come: Deliverance можно заниматься сексом под веществами
Тодд Говард не говорит о TES 6 даже собственному сыну
Тайны Времени
Поиск предметов
Играть
Проект Восстановление
Фермы
Играть
Битва Снайперов
Шутеры
Играть
Hand of Fate
В реальном времени
Купить
Ведьмак 3: Дикая Охота
Ролевые игры
Купить
Baldur's Gate: Enhanced Edition
Ролевые игры
Купить
Читайте также
Топ продаж Steam: PUBG снова вернулась на первое место
Журналисты сравнили открытый мир «Человека-паука» с миром в Grand Theft Auto V
Игрока лиги Overwatch обвинили в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней и прочие мелочи
В Steam появилась бесплатная раздача Crusader Kings II