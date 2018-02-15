Криптомания возвращается? Bitcoin взлетел на 15%

Москва, 12 апреля - "Вести.Экономика" Криптомания возвращается? Курс Bitcoin сегодня взлетел в моменте на 15%. Можно ли считать это началом нового растущего тренда?Итак, рынок криптовалют сегодня ждал неожиданный сюрприз. Основная цифровая монета - Bitcoin - продемонстрировала самый сильный внутридневной рост с 2017 г. Стоит отметить, что рост этот проходил на очень больших объемах.В моменте котировки превышали отметку в $8000, однако затем последовала небольшая коррекция и сейчас Bitcoin стоит около $7700.

Zerohedge

Самое любопытное, что эти покупки проходили на сообщениях о том, что якобы российские миллиардеры скупают Bitcoin. Интересно, кто придумал этот слух, тем более, что на прошлой неделе, когда было объявлено о введении санкций, криптовалюта снижалась. Курс Bitcoin протестировал важный уровень - 200-дневную скользящую среднюю, но пробить ее так и не смог, так что пока говорить о дальнейшем росте преждевременно.

Zerohedge

Конечно, стоит сказать, что рост наблюдается не только в Bitcoin, но и во всех остальных криптовалютах. То есть сегодня настоящий праздник для всех инвесторов в эти активы, если их можно назвать активами.

Zerohedge

За первые месяцы этого года стоимость Bitcoin снизилась почти вдвое. Эксперты считают, что достичь максимумов, которые были зафиксированы в декабре прошлого года на уровне $19843, будет крайне проблематично. Впрочем, если обычные финансовые рынки предсказывать очень сложно, то рынок криптовалют вообще практически невозможно, так что нужно просто последить за развитием событий.