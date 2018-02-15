Нейросеть научили предсказывать поведение собаки

Исследователи из Вашингтонского университета и Института Аллена создали нейросеть, которая может предугадывать действия собак исходя из изображения окружающей среды. Алгоритм натренировали на реальных записях действий собак от первого лица и научили корректно предугадывать их действия на пять кадров вперед, сообщается на arXiv.org.

Всего ученые разработали три нейросетевые модели разной архитектуры для трех основных подзадач. Одна модель предсказывает будущие движения собаки на основе предыдущих. Вторая занимается планированием движений, а третья учится классифицировать объекты в кадре и определять зоны, по которым животное может передвигаться.

Модели построены на основе долгой краткосрочной памяти и остаточной нейросети ResNet, которую часто используют для подобных задач. Например, швейцарские инженеры с ее помощью научили дрон летать на основе записей с видеорегистраторов.

По мнению ученых, уже в ближайшем будущем алгоритм можно будет протестировать на данных с большего количества собак и других животных.

В прошлом году другая группа американских специалистов создала нейросеть, способную на основе данных об активности мозга птицы предсказывать, какую песню она запоет.

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