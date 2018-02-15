Нейросеть воспроизвела алгоритм действий собаки

Американские учёные научили искусственный интеллект воспроизводить алгоритм действий живого организма. Тестирование эксперты из Вашингтонского университета провели на собаке, сообщает «Русская планета».

К животному прикрепили датчики и видеокамеру, которые фиксировали все движения собаки. На основе полученных сведений нейросеть смогла проанализировать поведение домашнего питомца и воспроизвести алгоритм его последующих движений.

Искусственный интеллект представил последовательность действий животного со скоростью 5 кадров в секунду. Таким образом учёным удалось получить модель поведения собаки, которой бросают мяч.