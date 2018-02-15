Экспериментальный сервис Google позволит пообщаться с книгами

Разработчики Google представили экспериментальный сервис Talk to Book. Это следует из материалов официального сайта компании. Разработка позволяет пользователям буквально общаться с книгами, задавая им вопросы и получая на них ответы цитатами из многотысячной базы произведений.

Общение с книгами напрямую позволяет получать более релевантные ответы, встроенные в контекст. Так, на вопрос «Как попасть в Хогвартс» сервис приводит цитату из серии книг о Гарри Поттере Дж. К. Роулинг, описывающую способ очутиться в школе волшебства и магии.

Кроме возможности почерпнуть новую или забытую информацию, Talk to Book может пообщаться с вами на отвлеченные темы или дать совет. Например, спросите сервис, какую рубашку стоит надеть на званый ужин или как, по его мнению, следует девушке вести себя на первом свидании.

На данный момент сервис Talk to Book работает только на английском языке, выполняя поиск по произведениям, подвергшимся переводу или написанным на нем изначально. Если вы не можете грамотно сформулировать запрос на английском, нестрашно, ведь поиск осуществляется по ключевым словам.

Обсудить новейшую разработку Google можно в нашем Telegram-чате.